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الرئيس القبرصى يشيد بـCop27: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بقضية المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:30 ص
الرئيس القبرصى يشيد بـCop27: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بقضية المناخ رئيس قبرص
كتب سمير حسنى

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أشاد الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، بانعقاد قمة المناخ كوب 27 فى مصر، معربا عن امتنانه الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه الكبير بقضية المناخ.

 

أضاف رئيس قبرص خلال قمة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور الرئيس السيسى، أن الاهتمام بقضايا المناخ وتداعياتها الخطيرة يعطى برهانا كبيرا لاهتمام العالم بهذه القضية.

 

أشار إلى اهتمام دولة قبرص الكبير بقضية المناخ وآثارها الخطيرة على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا التزام بلاده بدعم كافة الدول لمواجهة التغير المناخى والحد من تداعياته السلبية، مضيفا: " كافة الدول تعانى بالفعل من هذه التداعيات وهناك المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع الحرائق فى الغابات ومواجهة أسباب تلك الحرائق والفيضانات.

 

أكد رئيس قبرص أن هناك جهودا كبيرة تحقق إنجازات كبيرة، فى هذا الصدد، متسائلا: "كيف يمكن مواجهة هذه الكوارث ؟، ونحن كذلك ملتزمون بجمع كافة المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية، ونطلب وضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، من خلال الالتزام بتنفيذ خطة العمل بحذافيرها.

 

توقع نجاح دول العالم، فى خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك الحد من الاحتباس الحرارى، مشيرا إلى انه ولسوء الحظ هناك تحديات كبيرة فى هذا المجال تتطلب وضع إجراءات تلتزم بها كافة الأطراف ذات الصلة، والحصول أيضا على التمويل اللازم لدعم قطاعات الصناعة للحد من الانبعاثات الكربونية.


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