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الرئيس السيسي يعلن إطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر (فيديو)

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:31 م
الرئيس السيسي يعلن إطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر (فيديو) الرئيس السيسى

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تناول برنامج "المناخ" المهتم بتغطية مؤتمر المناخ من صالة تحرير اليوم السابع، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميجاوات.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة مستقبل الطاقة، أن كثيرا من الدول بدأت اتخاذ خطوات جادة فى هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين، أو وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجى للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسى للطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت مبكرا الفرص المتاحة فى هذا المجال، استنادا إلى إمكانياتها الهائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة، والتى ستمكنها من التحول إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد".

كما تناول البرنامج توجيه أندريه بلنكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، التهنئة لمصر على استضافتِها المتميزة لقمةِ المناخ، مؤكداً أن مصرَ باتت تحتلُ مكانةً مهمةً على صعيدِ ملف قضايا المناخ فى العالم.

 كما أثنى رئيسُ وزراء كرواتيا خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسِ مجلس الوزراء، على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، على ما تضمنتهُ كلمةُ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهورية، من موضوعات مهمة للغاية، ورسائلَ قوية، سوف تُفيدُ العملَ الدولى الجماعى.

من ناحية أخرى أعلن مسؤول إحدى الشركات الألمانية المنتجة الطاقة المتجددة، إن هناك تركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر في ضوء وجود التمويل، لضمان استمرار المشروعات التي تستهلك الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لهذه المشروعات من قبل الاتحاد الأوروبي.

أضاف المسئول الألماني في كلمته بجلسة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر" على هامش مؤتمر المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتاح الاعتماد على شركاء تجاريين وبدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لبدء أول مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ليكون مصدرًا للعالم أجمع من الهيدروجين الأخضر، وبالتالي سوف نطلق هذا المشروع ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقه.

 


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