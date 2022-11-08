الرئيس السيسي: مصر اتخذت إجراءات لتعزيز الاستفادة من الطاقات المتجددة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة، مـن الطاقات المتجددة التي تمتلكهـا مصـر، وذلـك مـن خـلال تشجيع القطاع الخاص علـى الاستثمار، في مجـال إنشاء وتملـك وتشغيل محطات إنتـاج وبيـع الكهرباء، المنتجـة مـن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المرحلة الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "تحرص الدولة المصرية، على تذليل أية عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة طريق، لزيادة نسبة تلك الاستثمارات.. خلال السنوات القادمة".