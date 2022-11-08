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الرئيس السيسي: إمكانات مصر تؤهلها للتحول لمركز عالمى للهيدروجين الأخضر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:32 م
الرئيس السيسي: إمكانات مصر تؤهلها للتحول لمركز عالمى للهيدروجين الأخضر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصطلح الهيدروجين الأخضر بات أكثر شيوعًا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية فى سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية لا سيما وان ازمة الطاقة التى يمر بها العالم قد فرضت علينا جميعا تحديا حقيقا فى تامين امدادات الطاقة التى تحتاجها دولنا دون الاخلال بواجباتنا تجاه أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التى توافقنا عليها والسياسات الوطنية التى نساهم من خلالها بهذا الجهد.

 

أضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة مستقبل الطاقة، أن الهيدروجين الأخضر أحد أبرز الحلول للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة بما يمثله من فرصة حقيقة للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ واتفاق باريس.

 

تابع الرئيس: "الكثير من الدول بدات بالفعل من اتخاذ خطوات جادة فى هذا الاتجاه سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو وضع اهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجى للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسى للطاقة أما من خلال الإنتاج المحلى أو الاستيراد أو كليهما، وكانت مصر من أوائل الدول التى ادركت مبكرا الفرص المتاحة فى هذا المجال استنادا إلى إمكانياتها الهائلة فى إنتاج الطاقة النظيفة والتى ستمكنها من التحول إلى مركز عالمى لانتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد".


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