الرئيس السيسى: مصر أطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة منذ عام 2016

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اليوم لإطلاق المرحلة الأولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلية على صعيد حشد جهود تغير المناخ، وحشد التوافق الدولي على المستوي السياسي على الموضوعات المختلفة فيما يخص مؤتمرات الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المرحلة الأولي من الهيدروجين الأخضر في العين السخنة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري.. وفى ظل الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.. تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035".