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الرئيس السيسى: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل لـ42% بحلول عام 2035

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:30 م
الرئيس السيسى: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل لـ42% بحلول عام 2035 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي أطلقتها مصر، تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصـل نسبتها إلى حوالى 42٪ عـام 2035، متابعا: "اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصـر مـع استراتيجية التنميـة المستدامة "رؤيـة مصـر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنيـة للتغيرات المناخية 2050"، و"الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق المرحلة الأولي من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "يعد المشروع العملاق، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكننا من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة، إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى".


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