الرئيس السيسى: النرويج ملتزمة بدعم عمل المناخ الدولى وتعزيز جهود التحول الأخضر

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لمشاركة رئيس الوزراء النرويجى فى تدشين المرحلة الأولى من الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش القمة العالمية للمناخ "كوب 27"، متابعا: "خالص التقدير إلى رئيس الوزراء النرويجي وأشيد بالدور القيادي للنرويج في مواجهة التغير المناخي والذي يتضح في الالتزام السياسي على أعلي مستوى بدعم عمل المناخ الدولى، وتعزيز جهود التحول على الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في تدشين المرحلة الأولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش قمة المناخ: "خير مثال على ذلك اجتماعنا اليوم على افتتاح المرحلة الأولي من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر".