اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: النرويج ملتزمة بدعم عمل المناخ الدولى وتعزيز جهود التحول الأخضر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:27 م
الرئيس السيسى: النرويج ملتزمة بدعم عمل المناخ الدولى وتعزيز جهود التحول الأخضر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لمشاركة رئيس الوزراء النرويجى فى تدشين المرحلة الأولى من الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش القمة العالمية للمناخ "كوب 27"، متابعا: "خالص التقدير إلى رئيس الوزراء النرويجي وأشيد بالدور القيادي للنرويج في مواجهة التغير المناخي والذي يتضح في الالتزام السياسي على أعلي مستوى بدعم عمل المناخ الدولى، وتعزيز جهود التحول على الاقتصاد الأخضر. 
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في تدشين المرحلة الأولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش قمة المناخ: "خير مثال على ذلك اجتماعنا اليوم على افتتاح المرحلة الأولي من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر".
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

خلال جلسة الطاقة بـCOP 27.. مستشار ألمانيا يتوقع استخدام الهيدروجين الأخضر بديلا للطاقة بحلول 2050.. وليبيا: قمة المناخ تقام فى أرض مصر الآمنة المطمئنة.. ورئيس بلغاريا يشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:19 م

سامح شكري: الالتزام بنفس الحماس والقوة فى COP 27 سيجعل الأطراف تلتزم بوعودها

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:01 م

محمود محيى الدين بـ"كوب 27": لا يوجد تناقض بين المناخ والتنمية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:56 م

الأمم المتحدة: "كوب 27" ستشهد تحويل الطموح إلى نتائج ملموسة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:41 م

الرئيس السيسي فى ختام المائدة المستديرة لمستقبل الطاقة بـCop27: مستعدون للتحرك بقوة لتنفيذ الاستثمارات فى الهيدروجين الأخضر لدعم الدول النامية وحماية المناخ.. وجاهزون لاستقبال آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:29 م

الرئيس السيسي: جاهزون لاستقبال آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة