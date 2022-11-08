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أكرم القصاص
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الرئيس السويسرى: هناك ضرورة لتضافر الجهود للحد من التغير المناخى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:00 ص
الرئيس السويسرى: هناك ضرورة لتضافر الجهود للحد من التغير المناخى سويسرا
أ ش أ

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أكد الرئيس السويسري، إينياتسيو كاسيس، ضرورة لتضافر الجهود للحد من آثار التغير المناخي ودعم الدول الفقيرة للتكيف على هذه التغيرات.


وأضاف الرئيس السويسري -في كلمته خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسي من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ أن أضرار التغيرات المناخية قد تصل إلى الإخلال بعمليات الأمن والسلام.


وأوضح الرئيس السويسري أن بلاده التزمت بالتخلص من الكربون، وعدم تقديم الحوافز لمصادر الطاقة الأحفورية، داعيًا الجميع إلى ضرورة تقديم خطة واضحة للابتعاد عن الاستثمار في الطاقة الأحفورية.


ولفت إلى أن "قمة شرم الشيخ، مناسبة لطرح برنامج عمل للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، وإتاحة دعم فعلي للجهود المبذولة، وتسريع السياسات المناخية في الدول، وجعل الحد من الانبعاثات أداة للحد من آثار تغير المناخ".


وشدد على وجوب وضع حد أقصي لانبعاثات الكربون التي تؤثر في المناخ بحلول 2025، وليس بعدها والالتزام بعدم ارتفاع حرارة الكوكب بأكثر من 1.5 درجة.


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