الدفع بـ2 سيارة مجهزة للعمل كمكتب شهر عقارى متنقل بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

صدق المستشار عمر مروان وزير العدل، على الدفع بعدد 2 سيارة مجهزة للعمل مكتب شهر عقارى متنقل بشمال سيناء.

واعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان، انه فى اطار سياسة الدول التيسير على الموطنين وتوصيل الخدمات التى تقوم بها الأجهزة المختلفة فى كافة المجالات، صدق وزير العدل على دفع 2 سيارة مجهزة للعمل مكتب شهر عقارى متنقل.

وأوضح البيان أنه سيتم تواجد السيارة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 فى ميدان المالح بالعريش حتى الساعة 4 عصرًا، ومن المقرر ان تعلن محافظة شمال سيناء يوميا عن أماكن وتوقيتات تواجد سيارة الشهر العقارى المتنقل يوميا بالميادين.

وسبق وأطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، الخميس الماضى، إشارة بدء تشغيل عدد 20 سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.