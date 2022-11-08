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"التعليم" تعلن صرف حافز التطوير للمعلمين من رياض الأطفال وحتى 5 ابتدائى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص
"التعليم" تعلن صرف حافز التطوير للمعلمين من رياض الأطفال وحتى 5 ابتدائى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بصرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة فى تطوير المنظومة التعليمية لمعلمى وموجهى الصفوف الأولى بداية من الصف الأول رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى عن العام الدراسى الحالى، على أن يتم الصرف من بداية العام الدراسي 1 أكتوبر 2022، حتى 30 يونيو 2023.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أن ما تردد بشأن إلغاء النجاح والرسوب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي لحين تعديل المناهج الدراسية غير صحيح موضحة أن تقييم الطلاب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي يسير وفق الضوابط المنظمة .
 
وأوضحت الوزارة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفين (الرابع، والخامس) من الحلقة الابتدائية (12) اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ونظام التقييم وأدواته كالتالى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.
 
وبالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز.
 
وشددت على أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.
 
وبالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.
 

التربية والتعليم

صرف حافز رياض الأطفال

صرف حافز تطوير التعليم

اخبار التعليم



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