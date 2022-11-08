البدء فى تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء

أعلن اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء البدء فى تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وأضاف خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته بحضور ومشاركة الجهات المسؤولة، أن المحاور هى، محور الطريق الدولى "من مزلقان الشعراوى بالشلاق وحتى مدخل قرية ابو طويلة" بطول 6 كيلومترات، ومحور الطريق الدائرى "من الطريق الدولى وحتى تجمع الصوالحة" بطول 9 كيلومترات، ومحور طريق الضرائب-ساحل البحر بطول 5 كيلو مترات، ومحور طريق الجورة-ساحل البحر بطول 14 كيلومترات.

ووجه نائب المحافظ رئيس المدينة بإعداد تقرير تفصيلى عن الأعمال التى تجرى، والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات لسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة ومعاونة الشركات المنفذة

لفت إلى تنفيذ المحاور الجديدة للطرق بشمال سيناء، لخدمة أهالى المحافظة، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى المحافظة، وبدعم من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.