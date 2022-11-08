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الاستماع لأقوال العاملين بـ3 محلات أخشاب اندلع بها حريق فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:18 ص
الاستماع لأقوال العاملين بـ3 محلات أخشاب اندلع بها حريق فى 6 أكتوبر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من العاملين بـ 3 محلات لتجارة الأخشاب، اشتعل بهم حريق في في مدينة 6 أكتوبر، ولم يشتبهوا في نشوب الحريق جنائيا.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمحلات المحترقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهم، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق ب 3 محلات أخشاب بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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