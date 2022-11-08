الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم استدعاء طفلين للتحقيق من القدس المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن غالبية المعتقلين كانوا من محافظة "رام الله والبيرة" الواقعة في وسط الضفة، إذ تم اعتقال 3 فتية من بلدة "ترمسعيا" و6 من مخيم "الجلزون"، فيما تم اعتقال فتى واستدعاء طفلين للتحقيق في بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين من مناطق متفرقة من محافظة "نابلس" الشمالية، التي تخضع لقيود شديدة وحصار من قبل الاحتلال منذ قرابة الشهر، فيما قامت قوة تابعة للاحتلال باعتقال شاب من محافظة "طوباس" شمال شرق الضفة الغربية.