ضمن خطة زيادة الصادرات.. 24 شركة بـ"مواد البناء" تشارك بمعرض Big5 بكينيا

كتب - إسلام سعيد

شاركت 24 شركة مصرية بقطاع مواد البناء فى معرض Big5 construct Kenya ، وهو المعرض الأضخم لقطاع مواد البناء والمقام في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجارى، وذلك بتنظيم من أكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وزار السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا جناح مصر في المعرض الدولي Big5 كينيا، وذلك للوقوف على وضع الجناح والاطمئنان على احتياجات الشركات المصرية، إضافة إلي تنسيق الجهود لتحقيق مستهدف المشاركة الوطنية في المعرض بتحقيق عقود تصديرية.

وتأتي المشاركة المصرية في معرض Big5 كينيا، في توقيت مهم خاصة بعد أن قررت كينيا مد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر و دول الكوميسا وذلك لمدة عام اعتباراً من يونيو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 وهو ما يعتبر دفعة قوية للمصدرين لتوجيه منتجاتهم وتوقع عقود تصديرية على هامش المعرض للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وبحسب بيانات التمثيل التجاري، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفع خلال 2020 بنحو 3.58% مسجلا 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019، كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار الى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، وحققت صادرات مصر إلى كينيا ارتفاع العام الماضي بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019.



الجناح المصري في بيج فايف كينيا



المشاركة المصرية في كينيا



جانب من المشاركة في بيج فايف



جناح مصر في كينيا