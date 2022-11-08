احالة أوراق دجال الشرقية بعد تعديه على 4 سيدات وخداعهن أنه معالج روحى لفضيلة المفتى

الشرقية فتحية الديب

فى سابقة قضائية لتحقيق الردع العام قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، إحالة أوراق دجال لقيامه بالاشتراك مع المتهمة الثانية زوجته في الاعتداء على 4 سيدات بإحدى قري المحافظة، لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعي في اعدامه، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم عليه، والحكم علي المتهمة الثانية في ذات الجلسة.

تعود أحداث القضية رقم 7513 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 961 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: محمد م م ال، 41 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وزوجته، مها ال ع خ، 36 سنة - ربة منزل، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنهما في غضون الفترة من عام 2021 إلى عام 2022 بنطاق محافظة الشرقية، اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة في اعتداء الأول على 4 نساء ، بعدما أوهمهم بأنه معالج روحاني.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قد تعدى علي كل المجني عليهن: أ ع ال م، وم ع ب إ، وس م ال ال، وو ال ع ع، وذلك بأن احتال عليهن وإنسل إليهن بشخصية وهمية ابتدعها بأنه الشيخ هاني، المعالج الروحان، وأوهمهن بوجود سحر سفلي خاص بكلٍ منهن بداء السرطان.

وتبين أن المتهمة الثانية قد اشتركت بطريقي الاتفـاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك بتهديد المجني عليهن، وكان التهديد مصحوب بطلب وتكليف بأمر، وهو التواصل مع ترسل الرسائل نظير عدم إفشاء أمور مخدشة بالشرف، ألا وهي مقاطع مصورة للمجني عليهن كان قد تحصل عليها المتهم الأول منها بطريقي التدليس والخداع.