إصابة 5 عمال فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 عمال، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بطريق الجيزاوية ببني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق الجيزاوية ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم سيد عيسى محمود 35 سنة

مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، عمرو سيد نادي 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، مصطفى مرجان عزوز 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومصطفى سعيد فتحي 24 سنة مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وكدمه بالظهر، ومحمد رمادي يوسف 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية أبوصير بمركز الوسطى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.