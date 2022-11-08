إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى.

تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من مركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 آخرين بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين لمستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.