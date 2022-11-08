إصابة 4 أشخاص واحتراق سيارة فى حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية فريق محافظات

أصيب 4 أشخاص فى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتفحمت سيارة بعد نشوب النار بها إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد (المنصورة – جمصة) الدولى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد (المنصورة – جمصة) الدولي، واشتعال النار فى إحدى السيارتين.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتبين وجود 4 مصابين فى السيارتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث وجرى التعامل مع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن بمحافظة الدقهلية شهدت مساء أمس حادث انقلاب سيارة ما تسبب في إصابة 17 عاملا، على طريق جمصة محملة بعمال من قرية «حفير شهاب الدين» بمركز بلقاس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جمصة المركز المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجري تحويل عدد 6 حالات لاستكمال الفحوصات الطبية والعلاج حالتين الي مستشفى دمياط، وحالتين الي المستشفى التخصصي بالمنصورة وحالتين الي المستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.