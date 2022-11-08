اليوم السابع
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إحالة أوراق المتهم بقتل والدته بسبب خلاف على شقة للزواج بالقليوبية للمفتى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:26 م
إحالة أوراق المتهم بقتل والدته بسبب خلاف على شقة للزواج بالقليوبية للمفتى المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، إحالة أوراق المتهم بقتل والدته بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب الخلاف على عدم منحه شقة سكنية للزواج بها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6657 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 1926 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ص ع"، 23 سنة، فلاح، وجدته لأبيه "ر ش م"، 65 سنة، ربة منزل، وعمه المتهم الأول"ه ع ا"، 42 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة كفر شكر، قتلوا المجني عليها "فاطمة ع أ"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، بأن أعد المتهم الأول سلاحا أبيض "سكين"، تالي الوصف، وعلي إثر مشادة نشبت بين المجني عليها والمتهمين الثانية والثالثة، لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "سكين"، وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت يسار البطن قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد كلا من المتهمتين الأولي والثانية بمكان الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين" وبغير مسوغا قانونيا.


وكانت تحريات رجال المباحث حول الواقعة أكدت وجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليها،w ونشبت على إثرها مشاجرة وقام خلالها بطعن المجني عليها بسلاح ابيض "سكين" أدي إلى وفاتها، قاصدا من ذلك قتلها، كما أنه كان دائم التعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب.
 

المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة
المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة

 

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

 


 


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