أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل والقاهرة.. والصغرى 18 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: مصر أطلقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة منذ عام 2016



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اليوم لإطلاق المرحلة الأولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يمثل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلية على صعيد حشد جهود تغير المناخ، وحشد التوافق الدولي على المستوي السياسي على الموضوعات المختلفة فيما يخص مؤتمرات الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المرحلة الأولي من الهيدروجين الأخضر في العين السخنة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27": "في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري.. وفى ظل الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.. تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035".

الرئيس السيسي: مصر اتخذت إجراءات لتعزيز الاستفادة من الطاقات المتجددة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة، مـن الطاقات المتجددة التي تمتلكهـا مصـر، وذلـك مـن خـلال تشجيع القطاع الخاص علـى الاستثمار، في مجـال إنشاء وتملـك وتشغيل محطات إنتـاج وبيـع الكهرباء، المنتجـة مـن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المرحلة الأولي من إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن فعاليات قمة المناخ "كوب 27": "تحرص الدولة المصرية، على تذليل أية عقبات تعوق تلك الاستثمارات ووضع خارطة طريق، لزيادة نسبة تلك الاستثمارات.. خلال السنوات القادمة".

"الأوروبى لإعادة الإعمار": إنشاء محطة للطاقة الشمسية فى المنيا بقدرة 7 ميجاوات



أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق شريحة جديدة بقيمة 5.5 مليون دولار من القرض المقدم لشركة (طاقة بى فى) للطاقة الشمسية التابعة لشركة "طاقة عربية"، وذلك كجزء من التمويل الحالي للمشروعات الخضراء المشتركة بين شركات القطاع الخاص.

وأوضح البنك - في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشريحة الجديدة من القرض تشمل 4.95 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وقرض ميسر بقيمة 550 ألف دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية، لتمويل إنشاء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 7 ميجاوات في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وأضاف أن شركة (طاقة عربية) تقوم ببيع إجمالي الطاقة المتجددة لصالح شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا، منوهًا بأن هذه الشريحة تأتي بعد تقديم البنك قرض أولي بقيمة 4.2 مليون دولار في ديسمبر 2020 لتمويل إنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجاوات في مزارع دينا بمحافظة البحيرة، الواقعة على بعد 80 كم من القاهرة.

رئيس وزراء النرويج: مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر فى أوروبا



قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، إن قمة كوب 27 سيكون لها تأثير كبير لمعالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى أن مصر ستدعم التحول للهيدروجين الأخضر في أوروبا وخفض الانبعاثات الكربونية.

أضاف رئيس وزراء النرويج خلال طلاق المرحلة الأولي من مشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة على هامش قمة المناخ، إن الاتحاد الأوروبي له طموحات كبيرة في انتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن تعهد الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعطي أهمية كبيرة نحو الاقتصاد الأخضر.

تابع رئيس وزراء النرويج، الطاقة النظيفة وضعت مصر في مصاف الدول التي تتخذ اجراءات واقعية للتحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إنتاج الأمونيا الخضراء وهذا كله له أهمية كبيرة وإيجابية للاقتصاد على المدى البعيد وإتاحة فرص التدريب وزيادة فرص العمل وبناء القدرات.

الرئيس السيسي يعلن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولي لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميجا وات.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان: "مستقبل الطاقة"، ضمن فعاليات قمة المناخ التي تنعقد في مدينة شرم الشيخ>





مصر والإمارات توقعان اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

جرى توقيع الاتفاقية بين كل من "انفينتي باور" -وهي شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"انفينتي إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومن الجانب المصري، وزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك على هامش قمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.





الحكومة تنفى إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم تخصيص 60 درجة للامتحانات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

الضرائب: تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة للفاتورة الإلكترونية 15نوفمبر الجارى



قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه اعتبارًا من 15 نوفمبر الجارى، سيتم تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

ولفت عبد القادر، إلى أن المرحلة الفرعية الرابعة للمرحلة الثامنة والأخيرة للمنظومة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج و المنيا وقنا و بني سويف و الوادى الجديد و الاقصر وأسوان و البحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة ، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر القادم .