4 علاجات منزلية لعلاج الأنفلونزا الناتجة عن التغير فى الطقس

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة الناجم عن المطر إلى الإصابة بالبرد والإنفلونزا، وهو ما يسمى بالتغير المفاجئ في الطقس ولذلك يبذل الناس كل ما في وسعهم للحفاظ على مناعتهم ، وربما أدت الأمطار الغزيرة إلى تفاقم الأموروفقا لما نشره موقع timesofindia

ونقدم لك 4 علاجات منزلية من شأنها أن تساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا وتعزز أيضًا مناعتك .

عصير الزنجبيل والعسل

من أقدم العلاجات المنزلية ، عصير الزنجبيل والعسل يعمل بشكل رائع على التهاب الحلق والسعال. كما أنه يمنع الشعور بالغثيان. مضادات الالتهاب الجنجيرول والشوجالس الموجودة في الزنجبيل تقتل فيروسات الأنف التي تسبب البرد في المقام الأول.

والعسل له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات، و إضافة العسل إلى الزنجبيل يخفف من خاصية مضادات الميكروبات للخليط، و يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من العسل على الفور في تخفيف التهاب الحلق.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين المعروف بخصائصه المضادة للميكروبات، و يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في تخفيف أعراض البرد، و قد يساعدك تناول الثوم في نظامك الغذائي اليومي على تجنب الإصابة بالمرض في المقام الأول، كما أن مضغ بعض الثوم النيء أول شيء في الصباح يساعد أيضًا في السيطرة على مرض السكري، و يمكنك تضمين الثوم في الحساء الخاص بك ، أو مجرد طهي بعض الثوم مباشرة على الغاز وتناولها.

فيتامين سي

نعلم جميعًا الآن أن فيتامين سي يساعد على تعزيز مناعتنا، و يعد الليمون والبرتقال والخضروات والفواكه من المصادر المتاحة بسهولة لفيتامين سي.يمكن أن يساعد تناول عصير الليمون في الماء الساخن في تقليل البلغم.

الراحة

يمكن للنشاط البدني في الواقع أن يرفع درجة حرارة جسمك، و يجب أن تستريح من أجل التعافي وتقليل الحمى، و لا يوجد علاج مثل الراحة.