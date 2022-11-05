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دراسة: الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل خطر إصابتك بالسكتة الدماغية بعد سنوات

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:00 م
دراسة: الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل خطر إصابتك بالسكتة الدماغية بعد سنوات السكتة الدماغية
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون كنديون أن الحصول على تطعيم الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بعد سنوات، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.
 
وقال الباحثون إن مسؤولي الصحة يجب أن يضغطوا أكثر من أجل الحصول على لقاحات الأنفلونزا لتصبح تطعيمات روتينية بدلاً من حصول الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فقط على اللقاحات.
 
وحللت الدراسة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين بالغ في ألبرتا بكندا، على مدى فترة 10 سنوات.
 
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بالأنفلونزا إما مرة واحدة في السنة أو كل موسم للإنفلونزا على مدى 10 سنوات قللوا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الخمس في المتوسط وكان التأثير الوقائي أكثر حدة عند الرجال والشباب.
 
لم يحقق الباحثون على وجه التحديد في السبب الذي يجعل الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل بشكل كبير من المخاطر، لكن الفرضية السائدة هي فرضية بسيطة.
يقلل اللقاح من خطر الإصابة بالإنفلونزا، وهو عامل خطر معروف للسكتة الدماغية.
 
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور مايكل هيل، من جامعة كالجاري الكندية: "أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له نفس الصفات الوقائية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية."
 
وتظهر النتائج التي توصلوا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا مؤخرًا. كان هذا صحيحًا لجميع البالغين، وليس فقط أولئك المعرضين لخطر الإصابة بسكتة دماغية.
 
ونظر الباحثون في سجلات المرضى باستخدام البيانات الإدارية من خطة تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا الممولة من القطاع العام.
 
وقال العلماء إنها أكبر دراسة للتطعيم ضد الإنفلونزا ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى الآن.
 
كان الحد الإجمالي للمخاطر حوالي 23% بين الأفراد من جميع الأعمار البالغين ، رجالًا ونساءً لكن الانخفاض كان أعلى في الرجال منه لدى النساء - 28 % مقابل 17 % - وكان أقوى بين الشباب.
 
يعتقد الباحثون أن انخفاض المخاطر النسبية لدى كبار السن قد يكون مرتبطًا بانخفاض الاستجابة البيولوجية للتطعيم في سن أكبر.
 
تنخفض الاستجابة المناعية للتطعيم لدى كبار السن مقارنة بالشباب الأصحاء.
 
كبار السن أيضًا لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية.
 
تشير الأبحاث السابقة إلى أن الإصابة بالأنفلونزا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومشاكل القلب الأخرى.
 
يشير العلماء إلى أنه عندما ترتفع حالات الإصابة بالإنفلونزا ، تزداد حالات الإصابة بالسكتة الدماغية عادةً بعد ثلاثة أسابيع.
 
يعتقدون أن الاستجابة المناعية للإنفلونزا تزيد من سماكة الدم وتؤدي إلى التهاب الشرايين ، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالجلطات.
 
هناك علاقة بين الإنفلونزا واحتشاء عضلة القلب - النوبات القلبية - ولذا كان ربط الروابط مع السكتة الدماغية خطوة طبيعية تالية.
 
تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو ينقطع.
 

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