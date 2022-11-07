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ولي عهد الأردن: نشارك في مختلف الاجتماعات الخاصة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:40 م
ولي عهد الأردن: نشارك في مختلف الاجتماعات الخاصة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
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أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، للسنوات الـ10 المقبلة.


وقال ولي العهد الاردني - في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ - إنه "على الرغم من التحديات التي تواجه الأردن من قلة الموارد المائية والتي تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أننا لم نغفل عن أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا الوطنية".


وأشار إلى أن الأردن شارك في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بـ(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، إيمانا منا بأهميتها ومواءمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الأردن والتخفيف من آثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي.


وتابع قائلا "ما نأمله اليوم هو السير قدما في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي نرى أنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على مستويات الوطنية والإقليمية لمواجهة آثار التغير المناخي".


ولفت إلى أنه "علينا أن نعمل معا لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلا أخضر ومستداما لهذا الجيل والأجيال المقبلة".


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