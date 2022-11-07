وصول 15 طبيباً من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش العام

شمال سيناء - محمد حسين

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل جراحه تجميل، وجراحة قلب وصدر، وجراحة عامة، وتخدير، وعظام، واشعة، وطب اورام، وتجميل، ومقررا ان يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.