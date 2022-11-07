وزير الصناعة البحرينى: استراتيجية لدعم القطاع الصناعى ورفع الناتج المحلى

رسالة البحرين - أحمد يعقوب

قال زايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة البحرينى، اليوم الاثنين، أن مملكة البحرين أطلقت استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 كجزء مهم من خطة التعافى الاقتصادى، والتي تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار فى البنية التحتية.

وأضاف وزير الصناعة البحرينى خلال افتتاح أعمال قمة الصلب العربى، أن الاستراتيجية تتضمن تحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا، وتحديث التشريعات والقوانين، والتى تستهدف رفع الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الصناعى، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص واعدة للمواطنين.

وتكرم قمة الصلب العربى الخامسة عشر التى ينظمها الاتحاد العربى للحديد والصلب، بمدينة المنامة بمملكة البحرين، مصر، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.

وتم اختيار مصر لتكون ضيف شرف القمة تقديرًا لدورها فى تأسيس واستضافة أول جمعية عامة للاتحاد العربى للحديد والصلب عام 1972.

وتم تكريم المهندس أحمد عز، مؤسس ورئيس مجموعة حديد عز، ممثلًا لمصر وكرائد صناعة الحديد والصلب فى الوطن العربى، وتسلم الجائزة نيابة عنه حسن نوح، العضو المنتدب لشركة حديد عز.

وتعقد قمة الصلب العربى الخامسة عشر التى ينظمها الاتحاد العربى للحديد والصلب خلال يومى 7 و8 فى نوفمبر بمدينة المنامة بمملكة البحرين تحت رعاية زايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة لمملكة البحرين.

وضم الاتحاد العربى للحديد والصلب عند تأسيسه 13 شركة، حيث تضاعف عدد الشركات الأعضاء إلى 92 شركة من 17 دولة ويمثل إنتاج الشركات الأعضاء نحو 90% من إنتاج الصلب العربى، ووصل الإنتاج العربى من الصلب الخام إلى 32 مليون طن فى عام 2021 وتجاوز 36 مليون طن من المنتجات النهائية.