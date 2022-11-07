وزير السياحة: إطلاق حملة ترويجية تستهدف الأسواق العالمية وعلى رأسها بريطانيا

كتب محمد أسعد

خلال اليوم الأول من زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، استهل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، اللقاءات المهنية التي سيعقدها خلال الزيارة، بلقاء مجموعة من كبرى شركات الطيران التى تستهدف المقصد السياحى المصري؛ حيث التقى مع المديرين التنفيذين ومسئولي التسويق بشركتي EasyJet Holidaysو Wizz Air، وهم السيد جاري ويلسون المدير التنفيذي لشركة EasyJet Holidays، والسيد بول بيكسباي المدير التسويقي للشركة، والسيدة ماريون جيوفراي المدير التنفيذي لشركة Wizz Air، والسيد فريدي بروديرما مدير التسويق بالشركة.

وقد شارك في حضور اللقاء السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الطلب عليه.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض أحمد عيسى بإيجاز أبرز محاور استراتيجية الوزارة التي ستقوم بالعمل خلالها في الفترة المقبلة والتي تهدف إلي زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية من الأسواق السياحية المختلفة وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر، مشيراً إلى أن السوق البريطاني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم قريباً إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة وتسليط الضوء على التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل مما يُثري تجربه السائح خلال زيارته لمصر.

وأشار إلى أن هذه الحملة سوف تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر والتي من بينها السوق البريطاني، مضيفاً أنه سيتم مشاركة أبرز محاور هذه الحملة معهم ليقوموا باستخدامها في الترويج السياحي لمصر وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وخلال لقاء الوزير مع شركة Wizz Air، تم الإشارة إلى أولى رحلات الخطوط المنتظمة للشركة والتي تم تشغيلها منذ أيام بين مدينة لوتن بالمملكة المتحدة ومدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مما يعكس ثقة السائحين البريطانيين في المقصد السياحي المصري ورغبتهم في زيارته للاستمتاع بمقوماتها السياحية المختلفة ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة.

ومن جانبهم، قاموا مسئولو هذه الشركات بعرض حجم أعمالهم في السوق وأبرز الأنشطة التي يقوموا بها، مؤكدين على أن مصر تعتبر من المقاصد المفضلة لدى الكثير من السائحين البريطانيين بمختلف فئاتهم وخاصة الشرائح المختلفة للسائحين الفرادى والعائلات، ومشيرين إلى رغبتهم في تعزيز آليات التعاون مع الوزارة لزيادة حجم حركة السياحة الوافدة لمصر.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد هي الزيارة الخارجية الأولى للسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، وقد جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 9 نوفمبر الجاري.