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وزير الزراعة: إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام 12 نوفمبر

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:26 ص
وزير الزراعة: إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام 12 نوفمبر السيد القصير وزير الزراعة
كتبت ــ أسماء نصار

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام -FAST ، والتي تمثل فرصة كبيرة لمساعدة الدول على التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر ‏استدامة وأكثر قدرة على الصمود، وذلك خلال جلسة التكيف والزراعة 12 نوفمبر بقمة المناخ COP27 ، والتى تأتى تلبية لأهم تحديات العام وهى الأمم الغذائى.
 
أوضح القصير، أن المبادرة تعمل على مراعاة الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الافريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها.
 
وأكد القصير، أن تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم فى الوقت الحالى والتى تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لافتا إلى أن العالم تابع الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم، آخرها ما حدث لدولة باكستان وغيرها من الدول فى مناطق متفرقة لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل ممد أذى إلى تدمير البنية التحية فى بعض المناطق وتسببت فى الكثير من الخسائر والاضرار فى الارواح والممتلكات.
 
 

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