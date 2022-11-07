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وزير الرى: مؤتمر المناخ يهدف إلى تسليط الضوء حول أضرار التغيرات المناخية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:42 م
وزير الرى: مؤتمر المناخ يهدف إلى تسليط الضوء حول أضرار التغيرات المناخية هانى سويلم
كتب أحمد عرفة

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قال هانى سويلم، وزير الرى، إن كل ممثلي الدول منبهرين بحسن التنظيم والإبداع في تنظيم أكبر حدث متعلق بالمناخ والتغيرات المناخية في العالم، حيث إنه أول مرة يأتى حدث قمة المناخ في الشرق الأوسط، وبالتالي كل العالم كان ينتظر ماذا ستفعل مصر والشرق الأوسط في القمة.

وأضاف وزير الرى، خلال تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن ردود الأفعال حول قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ غير طبيعية، موضحا أن مصر كانت واضحة للغاية وجعلت اسم القمة هو التطبيق .

ولفت وزير الرى، إلى أن الـ26 قمة الماضية للمناخ كان بها كلمات كثيرة، وكان هناك وعود بمئات المليارات من الدولارات للحد من الانبعاثات والدول لم تف بتعهداتها، وهذه هي قمة التنفيذ خاصة أن القمة تنعقد في أفريقيا .

ولفت وزير الرى، إلى أن مؤتمر المناخ يهدف إلى تسليط الضوء حول أضرار التغيرات المناخية .

 

 

 


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