اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير البيئة النيجيري يدعو الدول الغنية لمساعدة النامية لمواجهة تغيرات المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:23 م
وزير البيئة النيجيري يدعو الدول الغنية لمساعدة النامية لمواجهة تغيرات المناخ قمة المناخ
أ ش أ

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دعا وزير البيئة النيجيري محمد عبدالله، الدول الغنية إلى إظهار التزامات إيجابية ومؤكدة لمساعدة الدول النامية الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.


وقال عبدالله - في تصريح، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ - "إنه رغم الانقسام الحالي على الساحة الدولية، إلا أنه ينبغي تبني إجراء عاجلا وحاسما من جانب الدول التي تسببت في أزمة انبعاثات الغازات والتغير المناخي".


وشدد على أهمية وقف عملية إلقاء اللوم المتبادل، لافتا إلى أن بلاده سوف تدعم حق الدول المتضررة من التغيرات المناخية في الحصول على التمويل خلال مفاوضات المناخ.


ومن ناحية أخرى، أوضح تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية أن التجارة الدولية ساهمت في زيادة معدلات انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن زيادة التعريفة الجمركية والقيود الأخرى التي تفرض بهدف تعزيز استخدام منتجات الطاقة الصديقة للبيئة من شأنها تعزيز الصادرات الصديقة للبيئة، وبالتالي خفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة


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