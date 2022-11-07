اليوم السابع
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وزيرة البيئة: قمة المناخ فرصة لعرض ما تم بالجمهورية الجديدة والترويج للسياحة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:15 م
وزيرة البيئة: قمة المناخ فرصة لعرض ما تم بالجمهورية الجديدة والترويج للسياحة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، إنه لا بد من إعادة النظر في إتاحة التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ وضمان وصوله لمستحقيه.
 
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، يعتبر أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، أن قمة المناخ بمثابة فرصة أمام الدولة المصرية لتعرض ما تم في الجمهورية الجديدة والترويج للمقاصد السياحية.
 
وأشارت إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ نيابة عن القارة الأفريقية، يعطي نوعا من أنواع تجديد الأمل لدى الدول الأفريقية لتحقيق تطلعاتها والوصول إلى ما تريد.
واستطردت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، أن هناك 13 مبادرة عالمية سيتم طرحها خلال أيام مؤتمر المناخ وهي ليست مبادرات محلية وستشرك فيها منظمات دولية.

ياسمين فؤاد

قمة المناخ

الجمهورية الجديدة

وزيرة البيئة



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