اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ناشطة أوغندية تدعو لبذل مزيد من الجهد لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:00 م
ناشطة أوغندية تدعو لبذل مزيد من الجهد لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي COP 27
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الناشطة الأوغندية ليا ناموجيروا جميع الحضور في قمة المناخ (كوب 27) إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية حول العالم. 


وقالت ناموجيروا ـ خلال افتتاح فعاليات الشق الرئاسي من الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين إنه "من الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الكوكب من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية حول العالم"، معربة عن قلقها العميق إزاء مستقبل كوكب الأرض من هذه التأثيرات المناخية التي تسبب باندلاع الحرائق في بعض بلدان العالم.


وأشارت إلى أنها قامت بتنفيذ إحدى المشاريع الخاصة بزراعة النباتات من أجل مواجهة التغيرات المناخية والحد من الآثار الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، محذرة من خطر الوقود الأحفوري على الأرض.


وشددت الناشطة الأوغندية على ضرورة العمل على منع تلوث الأنهار حول العالم، مضيفة "يجب أن نرسم مستقبلا مضيئا.. والعمل مطلوب في إفريقيا".. كما أعربت، في ختام كلمتها، عن أملها في أن يوفر مؤتمر الأطراف النتائج المرجوة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومواجهتها، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.


cop 27

التغير المناخي

ظاهرة التغيرات المناخية

كوب 27

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

COP 2022

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضا…



الموضوعات المتعلقة

خلال Cop 27.. مصر تطلق مبادرة حياة كريمة لإفريقيا لمواجهة التغيرّات المناخية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:52 م

توافد قادة وزعماء العالم للمشاركة فى قمة COP 27.. محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون ورئيس بلغاريا يصلون مقر انعقاد القمة.. الرئيس السيسي وجوتيريش يستقبلان الوفود.. وبعد قليل بدء مؤتمر المناخ على المستوى الرئاسى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:56 ص

صحف العالم تبرز استضافة مصر لـ"مؤتمر المناخ cop 27" في شرم الشيخ.. فيديو

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:00 ص

الصحف المصرية.. انطلاق قمة المناخ cop 27 برئاسة مصر.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم القمة الرئاسية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة