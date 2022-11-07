ناشطة أوغندية تدعو لبذل مزيد من الجهد لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي

أ ش أ

دعت الناشطة الأوغندية ليا ناموجيروا جميع الحضور في قمة المناخ (كوب 27) إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية حول العالم.



وقالت ناموجيروا ـ خلال افتتاح فعاليات الشق الرئاسي من الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين إنه "من الضروري بذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الكوكب من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية حول العالم"، معربة عن قلقها العميق إزاء مستقبل كوكب الأرض من هذه التأثيرات المناخية التي تسبب باندلاع الحرائق في بعض بلدان العالم.



وأشارت إلى أنها قامت بتنفيذ إحدى المشاريع الخاصة بزراعة النباتات من أجل مواجهة التغيرات المناخية والحد من الآثار الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، محذرة من خطر الوقود الأحفوري على الأرض.



وشددت الناشطة الأوغندية على ضرورة العمل على منع تلوث الأنهار حول العالم، مضيفة "يجب أن نرسم مستقبلا مضيئا.. والعمل مطلوب في إفريقيا".. كما أعربت، في ختام كلمتها، عن أملها في أن يوفر مؤتمر الأطراف النتائج المرجوة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومواجهتها، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.