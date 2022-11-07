نائب محافظ سوهاج يشهد ندوة "تداعيات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى"

سوهاج - عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لحضور ندوة "تصدوا معنا للشائعات "؛ للتوعية بمخاطر الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، وذلك بمركز التعليم المدني بسوهاج، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالوزارة، بحضور الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويسري كفافي وكيل المديرية، وعدد من العاملين بالمديريات الخدمية والمجالس المحلية.

ونقل نائب المحافظ تحيات المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية التصدي للشائعات، والتوعية بما يتم انجازه في الفترة الحالية من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما تقوم به الأجهزة التنفيذية من جهود على كافة الأصعدة، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع القطاعات، مشيرا إلى أهمية تعريف الناس بالحقائق، والرد على الشائعات.

ومن جانبه وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر للمحافظ، و النائب على دعم المحافظة المستمر لأنشطة وجهود المديرية، موضحا أنه تم إقامة ورشة عمل على مدار يومين متتاليين 6، و7 نوفمبر الجاري، للتوعية بتداعيات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي للعاملين بالمديريات الخدمية، والمجالس المحلية بنطاق المحافظة، حيث قام نخبة من المدربين بالوزارة بالشرح والتوضيح للمشاركين في الورشة عن كيفية مواجهة الشائعات والرد عليها.