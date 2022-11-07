اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بمركز العياط.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:27 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بمركز العياط.. صور نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جولة النائب تفقد محطات رفع الصرف الصحي بقرى بمها والجملة وأبوالعباس وكفر شحاتة.

ووجه نائب المحافظ، بالإلتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة في مواعيدها المقررة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز العياط، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، وعادل شلبي رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الصرف الصحي

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الصرف الصحي

 

مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط
مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط

 

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط
نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الصرف الصحي بمركز العياط

 


مشروعات الصرف الصحي

الصرف الصحي

محطات الصرف الصحي

العياط

الجيزة



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