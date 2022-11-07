من قلب قمة المناخ بشرم الشيخ.. 13 مبادرة مصرية وأفريقية أمام العالم

انطلقت فاعليات قمة المناخ، وتألقت الوفود والرئاسة المصرية في حشد التعبئة، وطرح الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات بضرورة وفاء العالم بالتزاماتهم نحو الدول النامية، والتأكيد على ضرورة التمويل لمواجهة اثار التغيرات المناخية، وشهدت منطقة العروض سواء بالمنطقة الخضراء أو المنطقة الزرقاء العديد من المبادرات المصرية الافريقية والعربية، التي وصل عددها لـ 13 مبادرة.
1- الانتقال العادل والميسر للطاقة لإفريقيا.
2- حياة كريمة لإفريفيا.
3- تكيف المرأة الإفريقية.
4- مبادرة مخلفات إفريقيا 50 لعام 2050.
5- حلول مناخية للحفاظ على السلام.
6- أصدقاء تخضير الموازانات الوطنية للدول الإفريقية والنامية.
7- الانتقال المستدام للغذاء والزراعة.
8- دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة.
9- دليل شرم الشيخ التمويل العادل.
10- النقل المستدام والتنقل الحضري.
11- استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية للأجيال القادمة.
12- شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة على الطبيعة.
13- تغير المناخ والغذاء.
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