اليوم السابع
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أكرم القصاص
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من أجل عدالة مناخية.. تحالف القوى المدنية للتغير المناخى ينطلق رسميا من cop27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:24 م
من أجل عدالة مناخية.. تحالف القوى المدنية للتغير المناخى ينطلق رسميا من cop27 تحالف القوى المدنية للتغير المناخى ينطلق رسميا من cop27

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انطلقت تظاهرة تحالف القوى المدنية للتغير المناخى من أرض السلام مدينة شرم الشيخ بالمنطقة الخضراء على هامش انعقاد قمة قادة العالم، حملت عبارات: "يمكنك إنقاذ كوكبنا، وإيصال صوتك، ونقل رسالة بلدك، والمطالبة بحقك كفرد يعيش على هذا الكوكب، وله الحق فى العيش على كوكب صحى ونظيف وآمن". 
 
وقالت الدكتورة شيماء القصاص رئيس التحالف القوى المدنية للتغير المناخى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: "نعلم جميعًا الآثار المناخية غير العادلة على البلدان النامية، وخاصة البلدان الأفريقية، وأن أفريقيا هى القارة التى تسبب أقل التأثيرات السلبية على التغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه، هى القارة الأكثر تضررًا، متسائلة أين العدالة المناخية؟.
 
وشدد المتظاهرين أنه لابد من مناشدة الدول المتقدمة التى تلحق الضرر بعالمنا، وخاصة نحن الأفارقة، بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه كوكبنا، وخاصة تمويلنا وتعويضنا نحن الأفارقة المتضررين.
 
تحالف القوى المدنية للتغير المناخى ينطلق رسميا من cop27
تحالف القوى المدنية للتغير المناخى ينطلق رسميا من cop27

 


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