مندوب الصين بـ cop 27": الصين تخطو نحو تحقيق هدف "الكربون المزدوج"

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أكد تشاو ينغ رئيس الوفد الصيني المشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 27"، أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، حيث أسرعت في تنفيذ هدف "الكربون المزدوج" بطريقة شاملة.



وقال تشاو ينغ - في تصريح على هامش مؤتمر "cop 27"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن الصين تنفذ استراتيجية وطنية للتصدي بفعالية لتغير المناخ وتتبع بثبات مسار الأولوية البيئية والتنمية الخضراء منخفضة الكربون، لافتا إلى أن بلاده سارعت في تنفيذ هدفها "ثنائي الكربون"، وهو بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060، بطريقة شاملة بما في ذلك إنشاء وكالة وطنية لتنسيق تصميم ذروة الكربون وحياد الكربون وإصدار المبادئ التوجيهية حول كيفية تحقيق الهدف.



وأضاف أن الصين تعتبر التآزر للحد من التلوث وخفض الكربون نقطة انطلاق لتعزيز التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأشار إلى أن طريق تطوير الجودة هو تقليل الكربون مع الحد من التلوث، وتقليل التلوث مع تقليل الكربون، وذلك لتحقيق التآزر في الحد من التلوث وتقليل الكربون وتحقيق وضع مربح للجانبين للمنافع البيئية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية.



وأكد تشاو أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي بشكل مشترك على تنفيذ السياسات والإجراءات لتحقيق التآزر في الحد من التلوث وتقليل الكربون والعمل معا للمساهمة بالحكمة والقوة الصينية في بناء عالم نظيف وجميل.