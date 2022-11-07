اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:08 م
أكرم القصاص
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معاهدة سلام مع الكوكب..العالم يأمل أن تكون cop27 بداية إنقاذ الأرض (إنفوجراف)

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:41 م
معاهدة سلام مع الكوكب..العالم يأمل أن تكون cop27 بداية إنقاذ الأرض (إنفوجراف)

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آمال وطموحات عبر عنها عدد من القادة خلال إلقاء كلماتهم بقمة المناخ cop 27  فى شرم الشيخ، بأول أيام الشق الرئاسى، إذ قال رئيس جمهورية سيشل، ويفيل رامكالوان: "الكثيرون، ولا سيما الشباب، يتساءلون ما إذا كان مؤتمر الأطراف مجرد لعبة عد أرقام 26.. 27 إلى آخره، أم أنه في الحقيقة عد تنازلي لإنقاذ كوكبنا"، معربًا عن تطلعه إلى مغادرة مدينة السلام شرم الشيخ بعد إبرام معاهدة سلام مع الكوكب، واتخاذ قرارات وقطع تعهدات جيدة تُنفَذ ولا تصبح مجرد مجموعة من الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بعد وقت طويل للغاية.

 
قادة العالم يأملون أن تكون cop27 بداية العمل لإنقاذ الأرض
قادة العالم يأملون أن تكون cop27 بداية العمل لإنقاذ الأرض
رسائل القادة
رسائل القادة

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أبرز رسائل القادة:

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا:
يجب الضغط على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها فى تكلفة مواجهة تغير المناخ
 
جيمس كليفرلى وزير خارجية بريطانيا:
كل بلدان الشرق الأوسط معرضة لضغوط المياه المرتفعة بجانب نقص المياه فى دول أخرى
 
 
ويفيل رامكالوان رئيس سيشل:
نتطلع لأن يكون المؤتمر عدا تنازليا للحل وأن نغادر شرم الشيخ بمعاهدة سلام مع الكوكب
 
 
وليام روتو رئيس كينيا:
آثار وتداعيات التغيرات المناخية تؤثر على حياة 250 مليون نسمة فى قارة أفريقيا
 
 
فيليبى نيوسى رئيس موزمبيق:
 أقمنا عديدا من محطات الأرصاد الجوية لتوفير الإنذار المبكر بالمخاطر وحماية المجتمعات
 
 
زوزانا تشابوتوفا رئيسة سلوفاكيا:
علينا أن نواجه آثار التغيرات المناخية ونتحرك سريعا صوب الطاقة النظيفة والمتجددة

قمة المناخ

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قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

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مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

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قمة المناخ شرم الشيخ

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