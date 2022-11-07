مطبوعات برايل وكراسى متحركة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات بقمة المناخ

كتبت ـ منال العيسوي

خصصت الرئاسة المصرية فى قمة المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، قسما خاصا لاستقبال خدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بمساعدة مجموعة من الشباب المتطوعين من وزارة التضامن الاجتماعى.

فتجدهم بابتسامة مشرقة يستقبلون الحالات ويتعاملون معها بشكل إنسانى بالغ الرقى، ويقدمون لهم المساعدة فى تسهيل إجراءات التسجيل أو التوجه للجلسات التى يرغبون فى حضورها، وشمل القسم مجموعة من المطبوعات المتعلقة بالمؤتمر ومنها المطبوع بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين لمعرفة كافة التفاصيل المرتبطة بالحدث والإجراءات المتعلقة به والأماكن الخاصة كلا تبع اهتمامه.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة من المتطوعين يعملون فى القمة لتيسير كافة المعلومات والاستفسارات للمشاركين من ١٩٦ دولة من دول الأطراف، حيث تستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخى.



مطبوعات برايل



كرسي متحرك لكبار السن



مطبوعات برايل فى قمة المناخ



مطبوعات برايل داخل قمة المناخ



مطبوعات برايل



مطبوعات برايل (6)



مطبوعات برايل وكراسى متحركة لخدمة كبار السن (2)



مطبوعات برايل وكراسى متحركة لخدمة كبار السن (3)