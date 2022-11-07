مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالدقهلية

فريق المحافظات

لقي عامل بمزرعة دواجن مصرعه صعقًا بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه برش المياه باستخدام ماكينة كهربائية، بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول مصطفى رمضان محمود محمود شيحه 26 سنة - عامل بمزرعة دواجن بقرية البجلات التابعة لدائرة المركز، ومقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال العاملين بالمزرعة أكدوا أنه أثناء قيام زميلهم برش المياه بالمزرعة مستخدمًا ماكينه تعمل بالكهرباء، حدث ماس كهربائي، مما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.