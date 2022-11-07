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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق "طنطا - المحلة" بالغربية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:34 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق "طنطا - المحلة" بالغربية انقلاب سياره - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شهد طريق "طنطا - المحلة الكبري" بمحافظة الغربية، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق "طنطا - المحلة" بنطاق مركز طنطا وتعطل حركة المرور على الطريق.

على الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث، وتبين مصرع شخص يدعي "علاء ع"، وإصابة "عماد ش" مقيمين بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون، وأن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ لنقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي العام، والجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة.




 


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