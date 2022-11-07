مستشار برنامج المناخ العالمي: مصر تسعى لتنفيذ تعهدات مؤتمر المناخ مبكرا

كتب إبراهيم حسان

قال مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر لم تهتم بتنفيذ مؤتمر شرم الشيخ على أرضها فقط، بل تسعى لتنفيذ تعهدات المؤتمر مبكر.

أضاف مجدي علام، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مؤتمر المناخ COP 27 سيمثل نقطة فارقة في علاقات الدول الصناعية الكبرى، لاسيما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، متابعا: "أحيي وزير النقل على اهتمامه بتجربة الطاقة الشمسية في أعمدة الإنارة على الطرق، وهذا الأمر سيشكل نقطة تحول في المستقبل".

وأشار إلى أن هناك بدايات مبشرة لتحول مصر إلى الطاقة النظيفة، "السيارات الكهربائية ستكون نموذج جديد لطاقة نظيفة وستخفف حمل التلوث على الطرق".

وقالت هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن شرم الشيخ باتت تزينها الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل، وهذا أمر جيد للغاية، متطلعه إلى تنفيذ ذلك الأمر في القاهرة كذلك.

وتابعت هند فروح: "هناك عروض من الشركات بشأن الخلايا الشمسية والمواصفات الفنية باتت متاحة للجمهور، وبالنسبة للأسعار انخفضت بشكل كبير مقارنة بالفترة السابقة، ونحن أصبح لدينا كيانات كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية مثل محطة رمسيس ومطار القاهرة والعديد من المناطق الأخرى".