مساعدات مالية ومعاشات تكافل وكرامة لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد للمحافظ، لعقد اللقاء الأسبوعي ببعض المواطنين بديوان عام المحافظة للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم .

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة ومدير عام فرع الشرقية للتامين الصحى ورئيسى مركزى الزقازيق ومنيا القمح ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالشرقية ومدير الخط الساخن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى وممثلين مديرتى الرى والطرق ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام ، وبحضور (11) مواطنا لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

و استعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتي تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج على نفقة الدولة واعفاء من المصروفات المدرسية.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام المساعد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (7) أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة .

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام المساعد مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (3) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

وخلال اللقاء تقدمت مواطنة بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بها ليوجه السكرتير العام المساعد مدير إدارة خدمة الواطنين بمخاطبة إدارة صندوق الإسكان لبحث حالتها الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة الصحة بعمل قرار علاج على نفقة الدولة للمواطن " أ .ح .أ " ، لإصابته بشلل رعاش واحتياجه لصرف علاج شهرى ،كما تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بإعفاء أولاد السيدة "أ .ح .ح"، من جهينة البحرية بمركز فاقوس من المصروفات المدرسية لكونها من الأسر الأولى بالرعاية وتحويل ابنتها من ذوى الهمم لتتبع المنظومة التعليمية للدمج .

وخلال اللقاء تقدم المواطن" ص. ا.م"، من مركز الزقازيق بشكوى تفيد تضرر اهالى منطقة المنشية الواقعة بين قرية شيبة وقرية النكارية من مرور سيارات النقل الثقيل فوق المصرف ،مما أدى لهبوط بلاعات ومواسير الصرف الصحى فأدت لحدوث رشح وتصدعات بالمنازل الكائنة بالمنطقة ، ليوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه سيتم رصف الشارع خلال شهرين بعد توصيل الغاز الطبيعى وعمل مطبات صناعية بشكل قانونى على ان يتم مخاطبة إدارة المرور بمنع مرور سيارات النقل الثقيل بهذا الطريق.

كما تقدم المواطن " م .ع .ا " ، من مركز كفر صقر بشكوى تفيد تضرر قرية أبو الشقوق وعزبة بدوى وأبو ندا من انفجار خط الصرف الذى يمر بهذه القرى وأفاد مسئول الرى خلال الاجتماع بأنه تم حل المشكلة خلال الأسبوع الماضى وكلف السكرتير العام المساعد رئيس المدينة بالتنسيق مع هندسة رى كفر صقر للتأكد من صلاحية مياه الرى بهذه المنطقة بعد أن تم إصلاح خط الصرف.

بالإضافة لقيام المواطن "ه. م .ا " ، من مركز منيا القمح بتقديم شكوى تفيد تضرر اهالى قرية شون ميت يزيد من رشح مياه بحر مويس على المنازل مما يضر بالمنازل ليؤكد رئيس مركز ومدينة منيا القمح بأن القرى المتضررة ستدخل التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.