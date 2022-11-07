اليوم السابع
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مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:15 ص
مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. صور مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة تفقدية لإدارة قها التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الإدارة، رافقها بالجولة أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة، والدكتورة أمنية فاروق القائم بأعمال مدير إدارة قها التعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية،في بيان لها، أن وكيل الوزارة، بدأت الجولة بتفقد مدرسة قلقشندة الابتدائية المشتركة، وذلك لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي وكذلك التأكد من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدرسة لتعود بالنفع والفائدة على التلاميذ وتساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.
 
كما حرصت مدير تعليم القليوبية، على تفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب وتم مناقشة الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الاستراتيجات الحديثة في التدريس وتطوير الأداء التدريسى للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع، ومناقشة السلبيات والمعوقات ومحاولة إيجاد حلول سريعة وفقا الامكانات المتاحة.
 
ونبهت سماح إبراهيم، علي ضرورة التخلص من كافة الرواكد الخشبية والحديدية بسرعة بالطرق القانونية للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها (2)
مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها (2)

مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها (1)
مدير تعليم القليوبية تتفقد مدارس قها (1)
 

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