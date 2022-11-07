مديرة صندوق النقد الدولى تدعو لبنان للإسراع فى تنفيذ الخطوات المطلوبة لتوقيع اتفاق نهائى

جاء ذلك خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" المنعقد في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.

وبحث الجانبان الخطوات التي قام بها لبنان منذ توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان والصندوق في شهر أبريل الماضي، إلا أن لبنان لم ينته حتى الآن من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها وعلى رأسها عدد من التشريعات التي لا تزال في مشاريع قوانين منظورة أمام مجلس النواب اللبناني.

ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على حوالي 3 مليارات دولار أمريكي بعد تنفيذ كل الإجراءات المسبقة المطلوبة في حينها وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.

ويهدف "تسهيل الصندوق الممدد" إلى دعم استراتيجية الإصلاح التي وضعتها السلطات اللبنانية لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار.