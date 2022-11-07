محمود كامينى موهبة أقصرية في التعليق على دورات كرة القدم بصوت النجوم.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

يبهر الجميع بالتعليق على مباريات كرة القدم الخماسية والدورات الرياضية التي تقام بصورة دائمة فى مختلف أرجاء محافظة الأقصر، فهو يقوم بالتعليق على المباريات بأصوات المعلقين العرب، مثل رؤوف خليف وعصام الشوالي وحفيظ دراجي وغيرهم من كبار المعلقين على الدوريات الأوروبية، ذلك الشاب هو محمود على وشهرته "محمود كاميني" من مركز الأقالتة بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول الشاب الأقصرى محمود كامينى البالغ من العمر 23 سنة، لـ"اليوم السابع"، إنه اكتشف موهبته فى سن الطفولة بأنه موهوب فى تقليد المعلقين حيث كان عمره 13 سنة وقتها، وكان يقلد المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي فى المنزل وفي الشارع بين أصدقاؤه، وأعجب بموهبته جميع زملائه وبعدها طلبوا منه التعليق فى مركز شباب الأقالتة بجوار منزله، وبدأ فى رحلة التعليق على المباريات فى المركز وسط بهجة الجمهور بأكمله.

ويضيف الشاب الموهوب فى تقليد المعلقين، أنه كان يقوم بتعليق المباريات والدورات الرياضية، وبعد فترة من التعليق بمركز شباب الأقالتة شارك فى حفل أكاديمية وقام بالتعليق على مباراة فيها بصوت رؤوف خليف وعصام الشوالى، وتم تصويره ومشاركة موهبته على الإنترنت ووصل إلي أكثر من 6.5 مليون مشاهدة وبعدها قرر الدخول فى عالم السوشيال ميديا لإظهار موهبته أمام الجميع.

وعن أجمل المواقف التى حدثت معه، يقول محمود كاميني، أنه دخل في مسابقة على أحد المواقع أقامها المعلق الكبير حفيظ دراجي وعرض عليه موهبته فأعجب به كثيراً، وطالبه بالاستمرار فى تقديم موهبته أمام الجمهور على وسائل التواصل ووعده بدعمه حتى الوصول ليكون أحد المعلقين الكبار فى مصر والوطن العربي على مباريات كرة القدم.

وفى النهاية يقول الشاب الأقصر محمود كامينى موهبة التعليق فى مباريات كرة القدم، أنه يحلم بأن تصل موهبته لمختلف أرجاء مصر والوطن العربي، حيث يحلم بأن يشارك فى يوم من الأيام بالتعليق على مباريات الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا لكي تصل موهبته ويستكمل طريقه فهو حالياً يتعلم أساسيات التعليق لكرة القدم ليشارك في أية مسابقات مقبلة ليصبح معلق كرة قدم.