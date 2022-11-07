محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة طب الأسرة ويتابع الخدمات الطبية.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وحدة طب الأسرة 13 الحفير التابعة لمركز الحامول، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصصحة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفذية، والمواطنين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ العيادات والصيدلية ومعمل الوحدة، وسكن الاطباء، وسكن التمريض، مؤكداً أن الوحدة تخدم حوالي 8 آلاف مواطن، وتقدم خدمات متعددة للمواطنين منها تنظيم الاسرة،واجراء الكشف الطبي بالعيادات، والتطعيمات، وإجراء التحاليل الطبية المتعددة ومنها صورة الدم كاملة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تضم الوحدة معمل مجهز بأحدث الاجهزة لاجراء التحاليل المتعددة، كما ستقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية، ومنها صحة المرأة، والأمراض المزمنة ،والاحتلال الكلوي، وتقديم ندوات من خلال نادي صحة المرأة، والتغذية السلمية، وغيرها من الحدمات، واستقبلت الوحدة، اليوم الاثنين، 120 متردداً.