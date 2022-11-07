محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حازق الإعدادية بتكلفة 5 ملايين و407 آلاف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة حازق الإعدادية،" محمد قنديل" التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، إنشاء جديد بتكلفة 5 ملايين و407 آلاف جنيه، على مساحة 2240 مترا مكونه من 12 فصلا، إضافة إلى المعامل والمكتبة، ودورات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد زكي، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عادل حجاج،مدير إدارة بيلا التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة، واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات مشيدا بمستوى الطلاب والطالبات.



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة حازق



افتتاح مدرسة حازق



جانب من التفقد