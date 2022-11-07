محافظ سوهاج يشهد حفل تخريج أول دفعة من شباب مبادرة "ابدأ حياة".. صور

شهد اليوم اللواء طار الفقى محافظ سوهاج الحفل الختامى وتسليم الشهادات وتكريم المتدربين بمبادرة "ابدأ حياة" بديوان عام المحافظة وذلك عقب انتهاء مدة التدريب التى استمرت لمدة 3 أسابيع كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، ومؤسسة " حياة كريمة " حصل فيها المتدرب على عدد من ورش التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل " تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام، والألوميتال، والتبريد والتكييف" بإجمالى 25 متدربا من شباب محافظة سوهاج.

جاء التكريم بمنح كل متدرب شهادة تكريم وشهادة إجتيازه الدورة لتقديمها لسوق العمل وذلك بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ واللواء عصام عدلى ممثل وزارة الإنتاج الحربى والدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا، وياسمين كمال ممثل شركة أبدأ لتطوير المشروعات ويوستينا ثروت ممثل قطاع التمكين الاقتصادى وعقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج وهشام الحداد منسق عام مبادرة حياة كريمة بسوهاج.

بداية نتوجه بكل الشكر والتقدير والعرفان إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده المخلصة فى إرثاء قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة فى كافة ربوع الجمهورية، ولا شك أن رؤية "الرئيس" الثاقبة فى تدشين مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، كان لها عظيم الأثر فى تغيير واقع الريف المصرى، خاصة بمحافظة سوهاج.

ولقد تحققت رؤية سيادته حيث أبرزت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصرى العظيم، فى ظل مرحلة دقيقة مر بها الوطن وما صاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة استنهضت قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن، ومواجهة التحديات على كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الاقتصادى.

وها نحن نحتفل اليوم بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" لتدريب العمالة المصرية ضمن إنجازات "حياة كريمة"، وتخريج أول دفعة من متدربى المبادرة بمحافظة سوهاج، كما أتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" والقائمين عليها، ودور وزارة الانتاج الحربى الفاعل بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات، وتدريب الشباب داخل سيارات الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش التدريب طوال الفترة الزمنية للبرنامج لتدريب شباب وأبناء المحافظة.

ويسعدنى اليوم أن أهنئ أبنائنا من الشباب المشارك بالمبادرة، فى يوم تخرجهم بعد اجتياز البرنامج التدريبى، وأدعوهم إلى الاستغلال الأمثل لكل ما تلقوه خلال البرنامج التدريبى، والاستفادة منه فى الحياة العملية، وبدء مشروعاتهم الخاصة، ولهم منا كل الدعم والتسهيلات اللازمة للدخول فى غمار سوق العمل والمنافسة محليا ودوليا.

كما نثمن كافة الجهود المبذولة من الدولة المصرية، وكافة المبادرات التى تم إطلاقها للعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع، وبناء الإنسان المصرى، وتنمية العنصر البشرى، ورفع المستوى المهنى للشباب، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

كانت محافظة سوهاج قد شهدت إنطلاق فاعليات أنشطة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتدريب العمالة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، والتى انطلقت المرحلة الأولى منها السبت الماضى بـ"محافظة سوهاج"، كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، ومؤسسة " حياة كريمة ".

ويأتى البرنامج التدريبى المهنى المتكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، حيث يتم تدريب الشباب داخل سيارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى عدد من ورش التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل " تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام، والألوميتال، والتبريد والتكييف"، كما تشمل المبادرة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى وجود برنامجً رياضى وترفيهى شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء.

والمبادرة تهدف إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى، بالإضافة إلى السعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.