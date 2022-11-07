محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى بنها وكفر شكر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدن بنها وكفر شكر، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من ممشى نهر النيل ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة (ج) من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يبلُغ طوله 550 متر تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وإنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذه على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ ، ب)، إذ تم الإنتهاء من أعمال الخوازيق بالكامل وجاري عمل الصبات الخرسانية، وتم الإنتهاء من هدم السور الخارجي للممشى وجاري الإنتهاء من صب السور بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد "الهجان"، على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية والأعمال الفنية لتفادي أي أخطاء في التصميم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وسيكون بعرض ما بين 5 إلى 10 متر مزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على إستعادة الوجه الحضاري للمدن وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء المحافظة تخليدا لذكراهم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير الموقع بالكامل وإنشاء أسوار ومداخل ومخارج للنصب التذكاري وإنشاء ممر على جانبيه مظلة للحضور ومكان للسواري، بالإضافة إلى إنشاء جدارية بعرض 6 متر وبطول 4 متر لكتابة أسماء الشهداء عليها تخليدًا لذكراهم وعرفانا بالجميل لما قدموه، وبذلهم أرواحهم فداءا للوطن الغالي.

وقد أبدى الهجان، بعض الملاحظات ومنها إعادة هيكلة منسوب الانترلوك مع تحديد أماكن وضع النخيل على جانبي الممر مع وضع سياج نباتي بجوار سور كوبري المصنع الحربي من ناحية الحديقة، مشددا على القائمين على التطوير بسرعة الانتهاء والتسليم خلال المدة المحددة.

كما تابع المحافظ، استكمال أعمال رصف المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة أمام مديرية الطرق حيث تم وضع الطبقة الرابطة في الاتجاه القادم من كمين أتريب وحتى كورنيش الرياح التوفيقي، بالإضافة إلى أعمال رصف أرصفة المشاة ببلاط الإنترلوك وتأتي هذه الأعمال ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بدءا من كوبري المصنع الحربي وحتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، ويشمل رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين وسيتم إتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء، ويهدف التطوير إلى تنسيق وتجميل المكان، وإعادة تطوير المنطقة وفقا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية حيث يراعي التصميم تفادي المشاكل المرورية للقطاع بالكامل، وسيتم رفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي بالشارع.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى البالغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 85% من إجمالي أعمال المحطة.

وأكد محافظ القليوبية، حرصه على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض المحافظة بهدف دفع الأعمال وتذليل كافة المعوقات لإنهاء المشروعات وفقاً للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر.