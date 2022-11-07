محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع المدعمة بطنطا والمحلة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منافذ بيع السلع الغذائية المدعمة بمركزي، طنطا والمحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها ، ذلك بالإضافة إلى الاطمئنان على رضا المواطنين وإقبالهم على هذه المنافذ.

بدأت الجولة بتفقد منفذ المنطقة الشمالية العسكرية بحي ثان طنطا والذي يقع بشارع سعيد مع توت عنخ آمون، والذي شهد إقبال ملحوظ من المواطنين لانخفاض أسعار السلع الغذائية به، كما تفقد المحافظ منفذ بيع المنطقة الشمالية بشارع المديرية أمام محطة التعاون بحي أول طنطا والذي يشمل مجموعة من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها (السكر ، الأرز ، الزيت ، الحبوب ، الشاي ، العسل إلى جانب اللحوم بأنواعها).

واستكمل المحافظ جولته في طنطا بتفقد المنفذ المقام بالغرفة التجارية بأول شارع البحر ، وكذلك عربات مبادرة "كلنا واحد" بميدان الجمهورية والتي تشهد إقبال كبير من للمواطنين وخاصة لشراء الأرز.

وفي مدينة المحلة الكبرى تفقد المحافظ منفذ بيع السلع المدعمة بشارع الشعراوي بحي ثان المحلة الكبرى والذي يقدم الحبوب، الأرز والبقوليات إلى جانب الزيوت، السمن، الدقيق وغيرها من المنتجات الغذائية.

وتابع محافظ الغربية الجولة بالمحلة بتفقد منفذ حي ثان المحلة والذي يوفر الأرز بسعر 12 جنيه للكيلو ، كما تفقد منفذي "كلنا واحد" ومنفذ المنطقة الشمالية العسكرية بشارع البحر بحي أول المحلة والذي يشمل عدد كبير من السلع ويقدم العديد من منتجات الحبوب ، اللحوم ، المعلبات ، اللحوم والدواجن ، ذلك إلى جانب عربة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيع الأسماك.

وأختتم المحافظ جولته في المحلة بتفقد معرض "معا ضد الغلاء" والذي تفقد أقسامه المتنوعة بين الدواجن ، اللحوم الطازجة والمجمدة ، الأسماك ، البيض ، الخضار ، الفاكهة ، منتجات البقالة المتنوعة والأعشاب.

وأشار رحمي أن المحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات قامت بتوفير 19 معرض وشادر في كافة المراكز إلى جانب 18 منفذ ثابت تابع لمبادرة أمان و 7 منافذ ثابتة و35 متحركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، فضلاً عن 347 منفذ ثابت و 10 متحركين تابعين لمديرية التموين و 9 منافذ ثابتة تابعة لمديرية الزراعة.

وخلال تفقده للمنافذ أجرى المحافظ حوار مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة وإعادة تعبئة المنافذ فور نفاد السلع .

رافق المحافظ خلال جولاته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، ، أحمد مغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة.